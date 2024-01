Agnone: Giornata della Memoria, lo Sport quale fondamentale strumento di resilienza e solidarietÃ  per preservare la Memoria Storica

Oggi, 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto. Questo giorno rappresenta un momento cruciale per riflettere sulla tragedia umana e apprendere dalle lezioni del passato. Non solo ci invita a onorare la memoria delle vittime, ma anche a promuovere la comprensione, la tolleranza e a prevenire che simili atrocità accadano in futuro. In un connubio inaspettato ma potente, lo sport si unisce a questa commemorazione, diventando uno strumento di resilienza e solidarietà.

A Agnone, questa mattina presso la Sala consiliare di Palazzo San Francesco, La Lega Nazionale Dilettanti Molise, in collaborazione con il Comune di Agnone e la locale Polisportiva Olympia Agnonese, ha organizzato un evento intitolato "Per non dimenticare". Durante l'incontro, il Prof. Franco Mazziotta e la Prof. Paola De Simone hanno relazionato sulla memoria degli anni orribili, con l'ex convento di San Bernardino come luogo di internamento degli zingari. Franco Mazziotta ha ripercorso la memoria di quegli anni, mentre Paola De Simone ha ricordato i cinque campi di concentramento in Molise: Agnone, Isernia, Bojano, Vinchiaturo e Casacalenda.

Il messaggio chiaramente trasmesso dall'evento è che gli atleti fungono da simbolo di speranza e resilienza, contribuendo a mantenere viva la memoria delle tragedie del passato. Atleti di fama mondiale spesso assumono il ruolo di ambasciatori della memoria per promuovere la tolleranza. Le storie di atleti che hanno affrontato le avversità, simili a quelle vissute dalle vittime dell'Olocausto, sono fonte di ispirazione per milioni di persone.

La Giornata della Memoria e lo sport si fondono in un connubio potente, lo sport come veicolo per la consapevolezza storica e la promozione dei valori umani fondamentali dimostra come il potere dell'unità possa superare le barriere del tempo e dello spazio. In questo connubio, troviamo un impegno collettivo per onorare le vittime del passato, impegnandoci a costruire un futuro in cui la memoria e la resilienza guidino il nostro cammino.