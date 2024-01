Regalaci uno spot: l’iniziativa del Corecom Molise

CAMPOBASSO. Sul sito del Corecom Molise è stato inserito un video promozionale sulle attività del Comitato regionale delle Comunicazioni del Molise, l’appendice regionale dell’Agcom. Dura 63 secondi e descrive le attività, tutte gratuite che svolge la struttura regionale di via Colitto a Campobasso: dalle conciliazioni, agli obblighi di programmazione radio televisiva, ai sondaggi, alla rettifica, alle definizioni, alla media educational, insomma, una panoramica utile per coloro, specie anziani e minori, che non conoscendone le potenzialità, vagano alla ricerca di una istituzione che ne tuteli i diritti, senza sborsare un centesimo.

E il Comitato di conseguenza chiede un aiuto agli organi di informazione con lo slogan: ‘Regalaci uno spot’.

“Inseritelo dove più vi aggrada – scrive il presidente Vincenzo Cimino – l’importante è fare rete e una mano lava l’altra. Chiedo con molta umiltà e determinazione una pacca sulla spalla dai colleghi e dagli editori, un incoraggiamento, perché i numeri degli utenti danno ragione al Comitato di via Colitto, ma vogliamo crescere offrendo il massimo. Noi abbiamo bisogno di mantenere ‘le percentuali’ che sono monitorate dall’Agcom e rischiamo, con la diminuzione dei residenti, di perdere terreno. Una campagna di sensibilizzazione che mi piacerebbe rappresentasse un legame stabile con le testate molisane, perché viviamo lo stesso territorio e lottiamo per i medesimi obiettivi”

PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI