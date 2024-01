Asl Lanciano Vasto Chieti investe 1 milione di euro nel Distretto di Villa Santa Maria: nuovi servizi e efficientamento energetico"

Articolo: La Asl Lanciano Vasto Chieti ha annunciato un significativo investimento di un milione di euro nel Distretto di Villa Santa Maria, finanziato attraverso fondi del Pnrr. Thomas Schael, direttore generale dell'Azienda sanitaria, ha ufficializzato la notizia durante un incontro con il sindaco Giuseppe Finamore e altri rappresentanti dei Comuni limitrofi.

La somma verrà impiegata per diverse iniziative, tra cui l'acquisto di un nuovo telecomandato per la radiologia tradizionale e interventi di efficientamento energetico. Il direttore generale ha indicato marzo come il mese di avvio dei lavori per la Casa di Comunità, un progetto fondamentale per l'assistenza territoriale.

Inoltre, durante l'incontro, è stata annunciata l'entrata in funzione della Centrale Operativa Territoriale a Casoli, che sarà un punto cruciale per la presa in carico e la gestione dei bisogni socio-sanitari. Questi interventi mirano a migliorare l'offerta di servizi nella zona, garantendo nel contempo una riallocazione temporanea delle attività, senza disagi per gli utenti, grazie agli ampi spazi disponibili nel Distretto di Villa Santa Maria.