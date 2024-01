Proposta di Legge Regionale per la Gestione Sostenibile delle Derivazioni Idroelettriche nel Molise

Campobasso, 31 gennaio 2024 – Oggi, i Consiglieri del Gruppo del Partito Democratico Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla, hanno presentato una proposta di legge regionale, contraddistinta con il numero 16, riguardante "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12".

Il testo presentato, come evidenziato nell'articolato, mira a disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo i criteri per la determinazione dei canoni correlati. L'obiettivo principale, come dichiarato nell'art. 1, è la valorizzazione del patrimonio idrico molisano nel contesto dello sviluppo sostenibile, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La proposta si propone di assicurare lo sviluppo di politiche energetiche incentrate sul miglioramento e l'incremento della produzione da fonti rinnovabili, sempre nel rispetto della tutela dei corpi idrici molisani e degli ecosistemi ad essi connessi.

La relazione illustrativa accompagnatoria al testo evidenzia che attualmente il territorio molisano è interessato da sei derivazioni che alimentano 8 impianti con una potenza installata superiore a 3 MW. Tutte le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono attualmente assegnate a società del Gruppo ENEL, con scadenza prevista il 1° aprile 2029, secondo le disposizioni del novellato D. Lgs. n.79/1999.

La proposta di legge, in ottemperanza alla normativa nazionale, prevede che la Regione Molise acquisisca gratuitamente, alla scadenza delle concessioni nel 2029, gli impianti e le opere gestite attualmente dall'ENEL GREEN POWER SPA sul territorio regionale. Inoltre, la Regione sarebbe autorizzata a rilasciare concessioni per opere di presa anche in territori regionali diversi, a condizione che la maggior parte dell'acqua derivata provenga dal Molise, introitando i relativi canoni.

L'iniziativa legislativa passa ora all'esame della Commissione consiliare permanente competente, che svolgerà l'attività istruttoria prevista dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea regionale, prima di inviare la proposta al Consiglio per le determinazioni conclusive.