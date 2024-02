Vertenza Unilever Pozzilli: Lavoratori in Assemblea e Mobilitazione per la Riconversione Industriale

Oggi, 1 febbraio 2024, le OOSS Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL e Fialc Cisal, insieme alla RSA di stabilimento P2P/Unilever di Pozzilli, hanno indetto assemblee per valutare lo stato attuale della vertenza sulla riconversione industriale dell'ex stabilimento Unilever. I lavoratori esprimono forte preoccupazione a causa dei ritardi nella determina di INVITALIA per la concessione dei fondi necessari a avviare il sito verso nuove attività.

Dopo un'ampia analisi della situazione, è stato deciso che martedì 6 febbraio i lavoratori si recheranno in massa al Consiglio Regionale del Molise per evidenziare le difficoltà in un momento così critico per il loro futuro occupazionale e chiedere il sostegno delle istituzioni regionali. Si sottolinea l'importanza di ricevere tutto il necessario supporto dalla Regione, specialmente considerando l'assenza di risposte rassicuranti da parte di INVITALIA.

Contemporaneamente, le Segreterie Nazionali cercheranno un incontro con INVITALIA a Roma, organizzando una mobilitazione di protesta con i lavoratori che parteciperanno a un sit-in presso la sede romana nel giorno dell'incontro programmato. Le Segreterie Sindacali della regione Molise sono impegnate nella difesa degli interessi dei lavoratori, cercando soluzioni concrete in un periodo così delicato."