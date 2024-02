Il Comitato Civico per la riapertura del Ponte Sente -Longo scuote la politica: 'Basta parole, vogliamo azioni concrete!'

Il Comitato Civico pro riapertura Ponte Sente Longo ha deciso di alzare la voce, stanco delle parole vuote che circolano nel dibattito politico. Le ultime dichiarazioni del leader leghista Salvini, pronunciate nella convention elettorale del 2 febbraio a Pozzilli per il lancio della candidatura con la Lega dell'euro parlamentare Patriciello, hanno sollecitato una reazione decisa da parte del comitato.

Fanno eco le parole della celebre canzone di Mina del 1972, "Parole, parole, parole soltanto parole...", adottate ora dal Ministro Salvini e dalla Consigliera Regionale dell'Abruzzo, Sabrina Bocchino nel 2024. Il Comitato Civico chiede azioni concrete, stanco di discorsi che non si traducono in fatti tangibili.

La questione principale sollevata dal comitato riguarda il trasferimento dei fondi necessari per il progetto del ponte. “I 15,8 milioni di euro assegnati devono essere spostati dal ministero romano all'Ente provinciale di Isernia affinché l'Ente possa procedere con la validazione del progetto e la firma della Convenzione, nonché il trasferimento dell'intero pacchetto all'ANAS.” affermano dal Comitato che si rivolge direttamente ai parlamentari eletti nel Molise, esortandoli a svegliarsi e ad agire concretamente. Finché il finanziamento rimane inattivo a Roma, la Provincia di Isernia si trova in una situazione di stallo, incapace di muoversi verso il completamento del progetto sul viadotto.

Sentito a tal proposito, il presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, ha dichiarato:

"L'ente è fortemente impegnato per trovare una soluzione alla riapertura del Ponte Sente Longo, e stiamo lavorando attivamente per ridurre i tempi burocratici necessari al trasferimento dei fondi. Cercheremo la via più breve per garantire che la situazione venga risolta nel minor tempo possibile."

La richiesta del Comitato Civico è chiara: la politica deve passare dalle parole ai fatti per garantire il futuro del Ponte Sente Longo e la sicurezza della comunità locale.