Agnone: Presso la Tabaccheria di Angelo Pallotto sorpresa milionaria 163mila euro vinti con un colpo al Lotto

Nella serata del 2 febbraio, il Molise ha vissuto un momento magico con la straordinaria vincita di un fortunato giocatore di Agnone al Lotto. Quest'ultimo ha avuto il privilegio di aggiudicarsi la considerevole somma di 163.043,48 euro grazie al Simbolotto, abbinato per il mese di febbraio alla ruota di Cagliari.

Il colpo vincente è stato centrato presso la tabaccheria di Angelo Pallotto, il quale ha prontamente confermato la notizia, suscitando grande curiosità nella comunità locale.

Il Simbolotto, sempre atteso con grande interesse dagli appassionati del gioco, ha reso ancor più speciale questa vittoria, contribuendo a rendere memorabile la serata per il fortunato vincitore di Agnone. Questo gioco unisce l'emozione del Lotto alla possibilità di moltiplicare la vincita grazie al Simbolo.

La scelta della ruota di Cagliari per il mese di febbraio ha portato fortuna al Molise e, naturalmente, al vincitore di questa incredibile somma. Si spera che la Dea bendata abbia scelto una persona che, con questa vincita, possa risolvere eventuali problemi economici e godere appieno della sua nuova fortuna.

La tabaccheria di Angelo Pallotto diventa così centro di attenzione, non solo per la fortuna che ha baciato il biglietto vincente, ma anche per essere il luogo di altre vincite significative.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi considerevoli in tutta Italia, con un totale di circa 7,38 milioni di euro. Nel corso del 2024, la somma totale dei premi assegnati si avvicina a quota 127 milioni di euro, dimostrando la costante partecipazione degli italiani a questo storico gioco.