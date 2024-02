Futuro del turismo locale: l'impegno della Camera di Commercio

La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con ISNART, società del Sistema Camerale, presenta due eventi chiave nel mese di febbraio, che hanno l'obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale nel settore turistico attraverso azioni di formazione, qualificazione e informazione sulle opportunità digitali.

Tourism Lab Academy: Formazione e Supporto per Operatori Turistici

Il primo evento, in programma per lunedì 12 febbraio dalle ore 10 alle ore 12, è la presentazione del percorso formativo Tourism Lab Academy, realizzato per il sistema camerale da ISNART con Universitas Mercatorum, Università telematica nata in seno al Sistema camerale proprio con l’obiettivo di migliorare la qualificazione del sistema imprenditoriale italiano, con percorsi all’insegna dell’innovazione e dell’aggiornamento professionale.

In questo primo incontro ISNART e i docenti di Universitas Mercatorum illustreranno le opportunità offerte dal programma e le tematiche trattate per supportare la crescita del settore, che riguarderanno temi fondamentali per la crescita della cultura d’impresa e per lo sviluppo e il consolidamento di nuovi approcci manageriali delle imprese della filiera turistica:

- Sostenibilità e efficientamento energetico per le imprese del settore turistico

- Budgeting, controllo di gestione e revenue valorizzando la specificità del turismo

- Comunicazione, digital marketing e comunicazione interculturale per intercettare la domanda turistica

- Accoglienza turistica professionale

L’evento di presentazione si svolgerà esclusivamente online su piattaforma ZOOM previa registrazione online.

Le Performance Turistiche Molisane e le Opportunità Digitali

Il secondo appuntamento, fissato per giovedì 15 febbraio con inizio alle 10:30 è incentrato sull’illustrazione del nuovo portale del Ministero del Turismo, italia.it, che le Camere di Commercio promuovono sui propri territori grazie ad un accordo tra lo stesso Ministero e Unioncamere.