Isernia/Castrataro convoca un consiglio comunale aperto alla cittadinanza sul Programma operativo sanitario(POS) 2023/2025.

Il prossimo giovedì 8 febbraio, alle 17, il Consiglio Comunale si riunirà in adunanza aperta per esaminare tutte le questioni legate al Programma Operativo Sanitario 2023/2025. L'evento è stato programmato per coinvolgere le Istituzioni competenti, i Sindacati, le Associazioni di categoria e soprattutto la partecipazione attiva dei cittadini.

Tra i punti all'ordine del giorno, il futuro dell'ospedale Veneziale e del servizio di Emodinamica, considerati pilastri essenziali del Sistema Sanitario locale e cruciali per la gestione delle patologie con tempi critici.

"È un argomento di estrema importanza per la nostra comunità", ha dichiarato il Sindaco. "Prima di formulare le nostre osservazioni sul nuovo Programma Operativo, vogliamo coinvolgere attivamente il territorio e raccogliere pareri, proposte e preoccupazioni".

L'invito alla partecipazione è esteso a tutti i cittadini interessati, poiché si tratta di temi che toccano da vicino la qualità della vita e l'assistenza sanitaria sul territorio. La sessione si preannuncia dunque come un momento cruciale per il confronto e la definizione di strategie volte al miglioramento del sistema sanitario locale.