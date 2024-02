Protesta dei Pendolari: Chiedono il ripristino dell'orario originale del pullman Sati da Isernia ad Agnone

“Petizione per il Mantenimento dell'Orario del Bus Sati da Isernia: Una Questione di Necessità per i Viaggiatori Regolari I viaggiatori abituali del servizio di autobus Sati che collega Isernia a Pescolanciano, Pietrabbondante e Agnone sono attualmente in agitazione a causa di una proposta di modifica dell'orario di partenza del bus. L'attuale orario di partenza, fissato alle 20:10, è cruciale per coloro che dipendono da questo mezzo di trasporto per tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Tuttavia, le autorità stanno considerando lo spostamento dell'orario di partenza alle 20:25. Per molti, questa modifica potrebbe sembrare minima, ma per i viaggiatori regolari rappresenta un cambiamento significativo che influisce negativamente sulla loro routine quotidiana. I lavoratori che terminano il loro impegno più tardi, studenti e altri residenti della zona contano sull'autobus delle 20:10 per rientrare a casa in modo tempestivo. I viaggiatori regolari esprimono preoccupazione per il possibile impatto negativo che uno spostamento dell'orario potrebbe avere sulle loro vite quotidiane.

Per molti, il ritardo di 15 minuti nell'orario di partenza del bus potrebbe comportare l'arrivo a casa più tardi del previsto, compromettendo i piani familiari, le attività personali e il riposo necessario per affrontare la giornata successiva.

È importante sottolineare che la petizione per mantenere l'orario attuale dell'autobus non è solo una questione personale per i viaggiatori abituali, ma riguarda tutti coloro che dipendono da questo servizio pubblico essenziale nell'altomolise. Inoltre, preoccupa il fatto che questo spostamento dell'orario sia stato deciso apparentemente per soddisfare le esigenze di poche persone, senza prendere in considerazione le voci degli altri viaggiatori che dipendono regolarmente da questo servizio. È stato un atto preso senza consultare adeguatamente la comunità di utilizzatori abituali, creando così una situazione di disagio e incertezza per molti.

Di fronte a questa situazione, i viaggiatori regolari stanno sollecitando un'azione tempestiva da parte delle autorità competenti. Chiedono che l'orario dell'autobus rimanga invariato per garantire un ritorno a casa tempestivo per tutti i passeggeri che contano su questo servizio vitale. Invitiamo la comunità locale a sostenere questa causa firmando la petizione per il mantenimento dell'orario del bus delle 20:10 da Isernia.

È fondamentale unire le forze per preservare un servizio di trasporto pubblico che è indispensabile per molti nella nostra regione. Firmate la petizione oggi stesso per garantire che le voci dei viaggiatori regolari siano ascoltate e che i loro bisogni siano adeguatamente soddisfatti.”

Cordiali Saluti Alberto Di Giacomo