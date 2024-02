Contributo stabilizzazione LSU piccoli comuni - Domanda entro 31/03.

Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un Comunicato relativo al contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

In particolare, i Comuni interessati potranno presentare la domanda per l’erogazione del contributo per l’anno 2024 entro il 31 marzo, utilizzando l’apposito modello di domanda .

La domanda dovrà essere compilata sulla base delle indicazioni contenute all’interno della guida alla compilazione scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , e trasmessa unicamente in formato elettronico.