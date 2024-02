27 Milioni per la Sicurezza dei Viadotti sulla variante di Agnone: Parte del Piano Infrastrutturale da 7,6 Miliardi di Euro"

Il piano infrastrutturale del Ministero delle Infrastrutture e del Compartimento Anas include un'allocazione di 27 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti ad Agnone nel Molise. Questi fondi sono parte di un investimento più ampio di 7,6 miliardi di euro destinato a 65 opere stradali pubbliche nel biennio 2024-2025.

La sicurezza dei viadotti è una priorità nell'ambito di questo programma. In particolare per Agnone, i fondi sono destinati molto probabilmente al completamento della variante esterna all’abitato di Agnone con i due viadotti “Femmina Morta 1 e Femmina Morta 2", viadotti cruciali che fanno parte di un progetto più ampio per dare respiro alle aree interne.

Il progetto mira a collegare la Bifernina con la Trignina e con la Fondovalle Sangro su una direttrice transcollinare interna. Tale direttrice è un proseguimento della Fresilia e della Fondovalle Verrino, che deve avere uno sbocco sulla Val di Sangro.

La sicurezza dei viadotti è la priorità del progetto insieme ad altri interventi con un avanzamento progettuale e procedurale maggiore, mirando ad aprire i cantieri nel minor tempo possibile. Finanziamenti aggiuntivi, ad oggi, sembrerebbero assegnati alla riapertura del viadotto Sente-Longo.