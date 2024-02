Dopo 11 anni, il negozio di Piazza Italia a Agnone chiude i battenti: Impatto della Pandemia e spopolamento in gioco

Dopo mesi di voci circolanti, è arrivata la conferma: il negozio della catena "Piazza Italia" situato in Viale Marconi ad Agnone chiuderà dopo ben 11 anni di attività. La notizia è stata confermata dal General Manager, il dottor Salvatore Barricelli, che ha spiegato le ragioni dietro questa decisione, prevista entro un mese, giusto il tempo per concludere la stagione invernale senza prospettive per quella primaverile.

Barricelli ha attribuito la chiusura principalmente all'impatto negativo della pandemia da Covid-19 sulle vendite, già precedentemente compromesse dalla chiusura del Ponte Sente-Longo, della piscina comunale e dello smantellamento dell'Ospedale San Francesco Caracciolo. L'azienda tra l'altro, sta attuando una riorganizzazione, diversificando il prodotto. Pertanto, è necessario tagliare i rami secchi.

Il General Manager, sinceramente dispiaciuto per la obbligata decisione aziendale relativa alla chiusura definitiva, ha una lunga storia legata ad Agnone, avendo gestito dal 1995 al 2011 uno dei negozi della catena Benetton e successivamente, dal 2012 ad oggi, il negozio "Piazza Italia", di sua proprietà, in via Marconi.

La chiusura di Piazza Italia comporta la perdita dei posti di lavoro dei dipendenti, anche se è stata offerta loro l'opportunità di trasferirsi presso altri negozi presenti a Isernia. Questo episodio porta a riflettere sull'effetto dello spopolamento in corso e sulle sfide che le attività commerciali affrontano, nonostante il locale sia di proprietà del dottor Barricelli. È evidente che, per sostenere la vitalità economica di Agnone e di altre località delle aree interne, servono investimenti e politiche mirate.