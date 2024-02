Turismo: sistema ricettivo "piÃ¹ apprezzato" d'Italia, il Molise conquista il podio

Alla Basilicata va il primato del sistema ricettivo 'più apprezzato' del Belpaese con il Molise che conquista il podio.

E' quanto emerge dallo studio di Demoskopika mirato a generare una classifica della reputazione dei sistemi turistici regionali.

Il risultato è stato ottenuto riparametrando le performance dei punteggi delle graduatorie parziali emerse dai siti di ranking utilizzati e, cioè, con il maggior numero di recensioni totalizzate su TripAdvisor e di valutazioni positive sul totale delle strutture rilevate su Booking, Expedia e Google Travel. Stabile al secondo posto, il Trentino-Alto Adige, mentre il Molise si colloca al terzo posto, new entry fra le prime cinque posizioni insieme ad Abruzzo che si colloca al quarto posto e Friuli che conquista, per quanto riguarda il sistema ricettivo, il quinto posto. "L'analisi particolareggiata dell'apprezzamento dell'offerta ricettiva - si legge in una nota stampa di Demoskopika - si muove dal presupposto che i consumatori tendano ad avere maggiore fiducia nelle loro decisioni quando si accorgono che una destinazione è caratterizzata da un insieme rilevante di recensioni dei viaggiatori e di 'quotazioni' positive sull'offerta ricettiva.

In questo caso, la relazione appare chiara: più recensioni e valutazioni positive significano, con molta probabilità, più attenzione verso un determinato luogo o territorio".