Il presidio turistico agnonese ha una nuova gestione, affidato alla Cooperativa Sociale onlus S.E.L.F. Costo 13.636 euro

Il presidio turistico di Agnone, centro di informazione ed assistenza per i visitatori, si prepara a una trasformazione. Attraverso una trattativa privata, è stata affidata alla Cooperativa Sociale onlus S.E.L.F., con sede in Agnone, via Preside Gamberale, la gestione del presidio con l'obiettivo di potenziare e migliorare i servizi offerti ai turisti.

La cooperativa S.E.L.F. assumerà il compito di fornire un servizio di supporto tecnico-organizzativo finalizzato alla gestione del presidio turistico. Questo incarico è stato formalizzato attraverso un Ordine Diretto di Acquisto e avrà durata dal 13 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024. L'importo stabilito per questo incarico è di €13.636,36, oltre all'IVA al 10%.

L'iniziativa fa seguito agli indirizzi forniti con la delibera di Giunta Comunale numero 19, datata 1 febbraio 2024, che ha delineato la necessità di migliorare l'offerta turistica locale e di garantire un servizio d'informazione efficiente e accogliente per i visitatori.

Il presidio turistico agnonese, si appresta dunque a beneficiare di un'organizzazione rinnovata grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale S.E.L.F.