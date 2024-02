Ex calciatore dell'Agnonese Giovanni Padovani, condannato per l'efferato femminicidio di Alessandra Matteuzzi"

È stato condannato all'ergastolo Giovanni Padovani, ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate sotto casa a Bologna nell'agosto del 2022 dopo mesi di stalking. L'ex calciatore 27enne ha parlato in aula prima della sentenza, dichiarandosi colpevole del femminicidio e chiedendo ai giudici di emettere una sentenza "senza farsi influenzare dall'opinione pubblica e dal giudizio dei media".

Giovanni Padovani, originario di Senigallia, è stato un giovane promettente nel mondo del calcio, con un passato nelle giovanili del Napoli e nell'under-17 della Nazionale Italiana. Ha successivamente giocato in varie squadre di Serie D, tra cui il Giarre e l'Olympia Agnone nel campionato di Serie D del 2020-2021. Arrivato ad Agnone nel 2021 per un breve periodo, è stato poi ceduto al Rieti. Ha anche militato in squadre come Vastese e Pomigliano.

Il suo passaggio nell'Olympia Agnonese, sotto la guida del tecnico Andrea Liguori, fu considerato un tassello importante per il tentativo di salvezza della squadra. Tuttavia, non ebbe molto tempo per farsi conoscere, e benché non abbia creato problemi durante il suo breve periodo nella squadra agnonese, viene descritto come una persona dal carattere introverso.

La Sancataldese, la squadra per cui Padovani giocava al momento della condanna, ha pubblicato un messaggio di condanna su Facebook, mentre il processo ha concluso un capitolo tragico nella vita di Giovanni Padovani e ha portato a una sentenza che ha segnato la giustizia per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi.