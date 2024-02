Ambulatori pediatrici, Primiani (M5S): "Maggioranza lontana dai reali problemi delle famiglie

Durante l'ultimo Consiglio regionale ho presentato e chiesto di votare una mozione per l'attivazione degli ambulatori pediatrici nei giorni festivi e prefestivi. Un tema molto sentito da migliaia di genitori che nei week-end, in caso di necessità, sono costretti a recarsi presso i Pronto soccorso degli ospedali che spesso vengono "intasati" per gestire 'codici bianchi' i quali potrebbero essere trattati in strutture, come appunto quelle degli ambulatori pediatrici. Tutto ciò comporterebbe anche sollevare i carichi di lavoro di medici e infermieri che operano nei presidi ospedalieri.

Ho chiesto che la proposta venisse votata all'unanimità dal Consiglio perché di fatto si trattava di una iniziativa di buon senso senza alcun colore politico. Al tempo stesso ho chiesto che venisse resa operativa. Ebbene, la maggioranza di centrodestra ha deciso di bocciare la mozione probabilmente perché presentata da un consigliere della minoranza. "E' già tutto previsto", la risposta arrivata dai banchi della maggioranza.

Ne prendo atto e mi auguro che ciò possa avvenire quanto prima, tuttavia, conoscendo i tempi e le procedure della politica molisana, la mia previsione resta assai pessimistica. Il tutto accade mentre intere aree della nostra regione (vedi Agnone, Riccia, Bojano e Venafro) restano totalmente sprovviste dei pediatri di libera scelta con il problema, quella dell'assistenza territoriale, che si fa sempre più preoccupante.