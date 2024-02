Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe a Isernia

In occasione del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe in programma a Isernia dal 23 al 25 febbraio, Confcommercio Molise (partner ufficiale dell'iniziativa) invita gli operatori del commercio del capoluogo pentro ad allestire vetrine con decorazioni a tema carnevalesco, rendendo la città più festosa e ospitale per la seconda edizione dell'evento per il quale sono attesi centinaia e centinaia di visitatori.

"Si tratta di un appuntamento – dichiara Angelo Angiolilli, presidente Confcommercio Molise – che testimonia un clima di ripartenza e fiducia sul territorio. Dopo il Carnevale di Larino dell'ultimo weekend, la ricorrenza di Campobasso legata alla pace tra Crociati e Trinitari e all'amore proibito tra Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, quella di Isernia può diventare un'opportunità da cogliere per il nostro settore, essendo infatti il Carnevale una ricorrenza popolare particolarmente amata e partecipata da tutta la popolazione. In questa direzione un appuntamento così qualificato come quello del prossimo fine settimana può intercettare questo 'sentiment', capace di generare una crescita sicura in termini di visibilità e indotto del territorio isernino, così ricco di storia, fascino e di un elevato patrimonio enogastronomico".

Campobasso, 20 febbraio 2024