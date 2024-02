Lo stato indecoroso della Fontana di Maiella: un'icona storica deturpata dall'abbandono

La Fontana di Maiella, gioiello storico sottoposto a vincolo delle belle arti, si ergeva una volta maestosa e imponente nel cuore della città, simbolo di bellezza e tradizione. Tuttavia, oggi si presenta come uno spettacolo indecoroso e triste, avvolta da una massa informe di muschio che ricopre le sue pietre antiche, mentre pesci morti galleggiano nelle sue acque stagnanti e la sporcizia si accumula ovunque.

Ciò che dovrebbe essere un monumento di orgoglio e rispetto storico è diventato invece un segno di abbandono e incuria. I residenti e i visitatori che una volta ammiravano la sua bellezza ora si trovano a guardare con dispiacere questo triste spettacolo.

Comunque il presidente del Rotary Club Armando Sammartino e i membri del club, hanno elaborato un piano dettagliato per il recupero di questa importante opera d'arte pubblica. La fontana nel rione Majella, da troppo tempo trascurata e in stato di degrado, potrebbe finalmente ritrovare il suo antico splendore e tornare a essere un punto di riferimento per la comunità locale.