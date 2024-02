Incendio in corso in un capannone adibito ad attivitÃ  artigianale.Al momento le fiamme sono circoscritte

Un incendio si è sviluppato in un capannone adibito ad attività artigianale nella contrada La Valle, nell'agro del comune di Monacilioni (CB), immediata risposta dalle squadre di soccorso. Da Campobasso sono partite più squadre per arginare l'evento, con attualmente sei automezzi impiegati e due squadre dei vigili del fuoco al lavoro per scongiurare l'evolversi della situazione.

Al momento, le fiamme sembrano essere state circoscritte, ma la struttura e quanto contenuto al suo interno hanno subìto danni importanti. Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

L'intervento tempestivo delle squadre di soccorso è stato cruciale nel tentativo di limitare i danni e garantire la sicurezza nella zona interessata. Le operazioni di spegnimento e di bonifica proseguiranno fino a quando la situazione non sarà completamente sotto controllo.

Si raccomanda alla popolazione di rimanere vigile e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.