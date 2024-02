Violenza contro le donne: L'associazione MeToo inaugura lo Spazio Viva Vittoria Isernia

L'associazione MeToo il giorno 23 febbraio inaugura lo Spazio Viva Vittoria Isernia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Isernia e dalla Provincia. Inoltre hanno aderito e sposato l’dea altri Soggetti che vogliono dire no alla violenza in modo condiviso.

Il presidente Pasqualino De Mattia ha già divulgato il progetto presentandolo in vari comuni molisani. L’ex lavatoio di Isernia in Corso Garibaldi, fungerà sia da vetrina per il progetto che da laboratorio aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla realizzazione delle coperte che nel mese di novembre coloreranno la piazza Andrea di Isernia e messe a disposizione per la raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza regionale Liberaluna

Un’opera relazionale condivisa che entrerà nel circuito nazionale dell’associazione Viva Vittoria ideatrice dell’iniziativa. Campobasso, 22/02/2024