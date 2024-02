La Polizia arresta un isernino per violazione del divieto di avvicinamento.

La Polizia di Stato di Isernia nei giorni scorsi è intervenuta presso un appartamento del centro città dove era stata segnalata la presenza di un uomo autore di atti di violenza nei confronti di familiari e per questo destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime.

Al trentaduenne isernino, scarcerato da pochi giorni, era stato applicato il braccialetto elettronico al fine di tutelare proprio i genitori destinatari di continui comportamenti violenti e persecutori da parte del figlio.

Appena l’uomo si è avvicinato all’abitazione dei genitori, in Sala Operativa è scattato l’allarme del dispositivo elettronico: gli agenti della “Squadra Volante” della Questura si sono immediatamente recati sul posto dove hanno effettivamente rintracciato il soggetto che è stato tratto in arresto per aver violato il divieto impostogli.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Isernia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato potrà far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

#essercisempre