Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni: Pallante eletto componente del Comitato di Coordinamento

Campobasso, 23 febbraio 2024 – Il Presidente Quintino Pallante ha partecipato ieri alla seduta plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Nel corso della riunione plenaria, che si è tenuta nell’Aula Consiliare del Consiglio regionale della Toscana a Firenze, sono state rinnovate i vari organi della Conferenza.

Coordinatore è stato eletto Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Il Presidente Pallante è stato, invece, eletto componente del Comitato di Coordinamento. Allo stesso Presidente è stato anche affidato l’incarico di responsabile dei rapporti con i Corecom di tutte le regioni.

Il Presidente Pallante ha commentato positivamente gli incarichi ricevuti “che rappresentano -ha detto- sicuramente, oltre che un riconoscimento per la mia persona, ma anche e soprattutto un gesto di attenzione per il Molise e per la sua Assemblea legislativa”.

Il Presidente, poi, ha voluto sottolineare l’importanza della delega ai rapporti con tutti i Corecom delle regioni -per la prima volta assegnata ad un Presidente del Molise- “che permetterà -ha sottolineato- anche al nostro Comitato regionale per le comunicazioni di ricevere benefici da un confronto a livello nazionale su azioni e iniziative comuni, oltre che dallo scambio di buone pratiche, che già certamente il Comitato opera, ma che potranno trovare ulteriori elementi, occasioni e possibilità di apertura e rafforzamento”.