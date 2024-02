Roberti, Capitale Cultura, pieno sostegno candidatura di Agnone

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel corso del Consiglio regionale di oggi nel quale è stata approvata all'unanimità una mozione a sostegno della candidatura di Agnone (Isernia) a Capitale della Cultura 2026.

La città altomolisana è tra le 10 finaliste. Il prossimo 4 marzo a Roma è prevista l'audizione finale per la candidatura.

"In quella data - ha aggiunto il governatore - saremo tutti presenti, teniamo le dita incrociate, ma sono convinto che possiamo ottenere un ottimo risultato e giocarci la partita, tutto questo non può che far bene al nostro Molise. Ci saranno - ha concluso - i giusti finanziamenti e l'attenzione da parte della Giunta e del Consiglio regionale".