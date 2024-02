Avanzamento lavori riapertura piscina di Agnone: Completato il getto delle fondazioni del nuovo spogliatoio

Grande è l'attesa per la riapertura della piscina comunale di Agnone da parte di tutti gli amanti del nuoto e da tutta la comunità altomolisana, la piscina rappresenta un punto di aggregazione e di benessere per i cittadini

In una nota il sindaco di Agnone Daniele Saia aggiorna la cittadinanza sull'avanzamento dei lavori, c'e' stato il getto delle fondazioni per il nuovo spogliatoio. Tuttavia mette in evidenza l'impegno per trovare le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di un nuovo telo di copertura.

La nota del Sindaco Daniele Saia:

"Sappiamo quanto la riapertura della piscina di Agnone stia a cuore a tutti gli appassionati di nuoto e quanto sia importante per tutta la comunità altomolisana. Ed è per questo che come amministrazione comunale stiamo dando il massimo affinché i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico possano concludersi nel più breve tempo possibile.