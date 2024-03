Oggi tre marzo 2024 a Pesche (IS) per cause in corso di accertamento si è innescato un incendio in un magazzino adibito a magazzino agricolo adiacente ad abitazioni.



I vigili del Fuoco di Isernia, hanno raggiunto con difficoltà il sito poiché situato in pieno centro storico.

Per fortuna la presenza di idranti sottosuolo ha permesso ai Vigili del Fuoco di estinguere l’incendio prima di ulteriori danni. Non si registrano feriti.