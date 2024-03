Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza inserito nella Costituzione. Fanelli: La Francia fa la Storia

"La Francia è il primo Paese al mondo che ha deciso di inserire – esplicitamente – in Costituzione il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Finalmente una libertà costituzionalmente garantita

che rappresenta una vittoria storica.



In Italia purtoppo siamo distanti anni luce da tale esempio di civiltà. Basti pensare che in Parlamento la destra propone di obbligare i medici a far vedere il feto alle donne incinte e a far ascoltare loro il battito cardiaco prima di abortire.



E in Molise, manco a dirlo, le cose vanno ancora peggio. Non ci sono neppure più i medici non obiettori. Questo vuol dire che per abortire è necessario rivolgersi a strutture di fuori regione.



Un diritto negato dunque, in un sistema sempre più miope e incapace di comprendere le ragioni di scelte complesse e delicate. "

Queste le dichiarazioni della consigliera PD della regione Molise, Micaela Fanelli