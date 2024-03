Adesione massiccia delle donne altomolisane al progetto "Viva Vittoria": Lotta alla Violenza sulle Donne con il Fare a Maglia"

Il progetto “Viva Vittoria”, nato nel 2015 da un gruppo di donne di Brescia, si propone di promuovere la consapevolezza e combattere la violenza contro le donne, utilizzando il fare a maglia come strumento per incoraggiare l'autonomia e l'empowerment femminile. Il progetto ha guadagnato una vasta adesione in tutta Italia.

Nel Molise, il promotore dell'iniziativa è Pasqualino De Mattia, presidente dell'Associazione MeeToo. Le coperte realizzate da tante donne vengono esposte nelle piazze italiane, e il ricavato della vendita finanzia i centri antiviolenza. Nel Molise, il progetto ha ottenuto un grande successo, coinvolgendo migliaia di donne. Anche nell' Alto Molise, si riscontra una forte partecipazione da parte di comunità come Agnone, Capracotta, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Carovilli. All'iniziativa hanno aderito anche bambini e persone di sesso maschile.

L'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, il presidente di Meetoo, De Mattia, sarà intervistato da Altomolise.net per approfondire questa lodevole iniziativa, e alcune donne dei paesi altomolsani che partecipano attivamente al progetto si uniranno all'intervista.

Segui l'intervista il giorno 8 marzo ore 19.30 sulla pagina fb altomolise.net