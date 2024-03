Svolta positiva: imminente firma della convenzione per la riapertura del viadotto Longo-Sente

“ Domani pomeriggio alle ore 15:00 nella sala giunta della Provincia di Isernia sarà firmata la convenzione con ANAS per i lavori necessari alla riapertura in sicurezza del viadotto Sente-Longo .”.Cosi la nota di Daniele SAIA e continua:

Dopo cinque anni dalla chiusura del viadotto Longo che collega il Molise con l'Abruzzo, la situazione sembra finalmente prendere una svolta positiva. Il presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, ha annunciato tramite un comunicato sui social l'imminente firma della convenzione tra l'ente provincia e Anas, per i lavori necessari alla riapertura parzia del viadotto. La vicenda, caratterizzata dall'avvicendarsi di due presidenti alla guida della provincia, potrebbe finalmente giungere a una soluzione che consentirà di ripristinare un'importante via di comunicazione tra le due regioni.

"Si tratta di un passaggio fondamentale per l’avvio dell’intervento sul ponte. Negli ultimi 4 mesi abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo. La riapertura del viadotto è di vitale importanza per il tessuto socio-economico dell’Alto Molise.