Il presidente Roberti incontra i rappresentanti degli studenti dell'Unimol

Aumento degli alloggi in residenze universitarie, potenziamento del numero di borse di studio, miglioramento del servizio ristorazione e del trasporto pubblico locale. Sono alcune delle richieste che arrivano dai rappresentanti degli studenti dell'Unimol che ieri - 5 marzo - hanno incontrato il presidente della Regione, Francesco Roberti.

Sul fronte del trasporto pubblico, è stato sottolineato come nonostante l'aumento degli studenti l'organizzazione del servizio sia rimasta invariata, facendo registrare addirittura una riduzione del numero di corse lungo alcune tratte.

“Ci siamo confrontati su diversi aspetti della vita universitaria in Molise – il commento del presidente Francesco Roberti – È stato un incontro indispensabile per mettere a fuoco alcuni temi, su cui la Regione Molise sta lavorando e lavorerà, al fine di implementare alcuni servizi per rendere più agevole la vita degli studenti universitari”