Pasqua e Pasquetta nel cuore dell'Alto Molise: le Cascate del Verrino, le Fonderie del Rame e il Monte Castel Barone trasformati in veri gioielli naturalistici

Il Comune di Agnone si sta distinguendo per la sua visione innovativa nel promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone montane attraverso progetti mirati e finanziamenti adeguati. Grazie alle risorse provenienti dal CIPE n. 66/2019 - Fondo Nazionale della Montagna, destinate alle annualità 2016-2017-2018-2019, Agnone ha ricevuto un finanziamento di circa 70 mila euro per la valorizzazione naturalistica delle aree circostanti le Cascate del Verrino, le Fonderie del Rame e il Monte Castel Barone.

Questo finanziamento ha permesso la trasformazione di questi luoghi in autentici gioielli naturalistici, resi accessibili a residenti e turisti grazie a una serie di interventi concreti. Il progetto, ideato e presentato dal Comune di Agnone, ha visto il tracciamento e il ripulimento dei sentieri, l'installazione di staccionate in legno lungo i percorsi, la posa di cestini per la raccolta dei rifiuti e la creazione di aree picnic dotate di tavoli e panche in legno.

Particolarmente significativa è stata l'installazione di un casotto per la raccolta dei rifiuti presso le Cascate del Verrino, a testimonianza dell'impegno del Comune di Agnone verso la tutela dell'ambiente e la promozione di comportamenti sostenibili.

. Con i lavori quasi ultimati, le tre aree naturalistiche saranno pronte ad accogliere i visitatori a partire da Pasqua e Pasquetta 2024, offrendo loro la possibilità di scoprire la bellezza e la ricchezza di questo territorio montano.

Il Comune di Agnone si conferma dunque un esempio virtuoso di come investire in progetti di valorizzazione del territorio possa portare benefici tangibili sia in termini di sviluppo economico che di salvaguardia dell'ambiente, contribuendo così a promuovere il turismo sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei cittadini locali.