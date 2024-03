Martina Bianchini tra gli studenti molisani al Parlamento europeo

E'stata un'esperienza di vita che non dimenticheremo mai".

Così i sette studenti molisani dopo il rientro da un viaggio a Strasburgo, presso il Parlamento Europeo, come vincitori del concorso scolastico "Generazione Zeta: cosa vuoi di più dalla vita? Alla ricerca delle cose che contano" indetto dal Movimento per la vita.

I loro temi sono stati selezionati da più giurie per cui sono volati in Francia.

Per Anastasia Maiorino dell'IIss Alfano Termoli, Manuel Di Vito IIss Majorana Termoli, Martina Bianchini dell'Isis di Agnone, Camilla Rizzi dell'Isis Majorana-Fascitelli di Isernia, Federica Barone, Gaia Antenucci e Giulia Fracasso dell' Isis Cuoco-Manuppella di Isernia sono stati giorni importanti: accompagnati dalla professoressa termolese Rita Colecchia, referente Regionale del Movimento per la Vita, promotrice della competizione didattica, hanno potuto conoscere da vicino il Consiglio d'Europa dove si sono trattenuti un'intera giornata e il mattino successivo si sono diretti al Parlamento europeo.

"Per i ragazzi è stato un viaggio d'istruzione ma anche un momento di crescita culturale e di vita - ha dichiarato la Colecchia all'ANSA -. Il Movimento per la vita vuole promuovere i valori importanti tra i giovani e questo concorso dedicato alla Generazione Z ha centrato l'obiettivo".