Accorpamento Isernia all'Abruzzo,petizione per indire referendum

Due i primi banchetti per la raccolta firme, uno alla Stazione di Isernia e l'altro in Piazza Mercato.

"Tante le persone che si sono avvicinate per sostenere la petizione, già convinte della bontà dell'iniziativa, e altre che hanno voluto saperne di più - ha detto all'ANSA il presidente del Comitato, Antonio Bucci - In due ore abbiamo raccolto più di 50 firme. In tutto sono necessarie 5000 firme, ma i nostri comuni sono 52, dunque la prima giornata ci fa ben sperare".

Il Comitato allestirà altri banchetti nei Comuni più grandi della provincia come Venafro e Agnone, poi in tutti gli altri comuni. "E poi - ha aggiunto Bucci - porteremo la petizione in Provincia che, secondo regolamento, dovrà farsi promotrice del referendum. Se vincerà il sì, verrà fatta una legge ordinaria che sancirà il passaggio all'Abruzzo. A quel punto il Molise resterà con una sola provincia e la questione di riorganizzazione diventerà nazionale".

"Sulla costa molisana stanno nascendo altri comitati - ha annunciato Bucci - che vogliono il passaggio dei comuni all'Abruzzo, come Montenero di Bisaccia (Campobasso). I rischi dell'autonomia differenziata stanno danno un'accelerata a questa tendenza".