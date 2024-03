La Tavola Osca accreditata per 10 posti letto come struttura residenziale psichiatrica: una risorsa per la salute mentale nella comunità

Ottenuto l'accreditamento istituzionale per quattro strutture residenziali psichiatriche nel Molise



Con il decreto del 7 marzo 2024, a firma del Commissario ad Acta Marco Bonamico e del Sub Commissario Ulisse Di Giacomo, la struttura residenziale denominata "Tavola Osca", di proprietà della società "Eco Adriatico Srl" e situata in Via Pietro Nenni ad Agnone, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale quale struttura residenziale psichiatrica per 10 posti letto. Questo significa che la struttura è stata riconosciuta e autorizzata a fornire assistenza psichiatrica a 10 pazienti in un ambiente residenziale dedicato. È un passo significativo verso il miglioramento della salute mentale nella comunità, offrendo un rifugio sicuro e un sostegno essenziale per coloro che necessitano di cure in un contesto residenziale. La società "Eco Adriatico Srl" fa capo all'imprenditore di Poggio Sannita Esterino Policella.

In provincia di Isernia, oltre alla Tavola Osca di Agnone, altre tre strutture hanno ottenuto l’accreditamento, ovvero: “Il Chiostro” di Frosolone (per 10 posti letto); la struttura residenziale della società cooperativa sociale “Segretariato per i servizi sociali” di Rocchetta al Volturno (per 10 posti letto), e quella della società cooperativa sociale “La Vastese” di Vastogirardi (sempre per 10 posti letto).