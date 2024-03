I ragazzi della categoria Pulcini dell'Olympia pronti per il Torneo Internazionale "Spiagge d'Abruzzo"

L'entusiasmo è alle stelle per i giovani calciatori della categoria pulcini classe 2013-2014 dell'Olympia Agnonese, guidati dai mister Patriarca Maurizio e Carano Fabio. "È ufficiale, ieri abbiamo perfezionato l'iscrizione," dichiara il responsabile del settore giovanile, Sica. La squadra prenderà parte alla 26ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Spiagge d'Abruzzo", che si terrà nelle località di Roseto, Pineto e Silvi nei giorni 25-26-27-28 aprile.

Per l'Olympia Agnonese, questa non è una novità, poiché da diversi anni la società partecipa con entusiasmo a questo torneo ben organizzato e altamente professionale. Si prevede che circa 2000 ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane e persino dall'estero parteciperanno a questa edizione. Lo scorso anno c'erano squadre dall'Ucraina e da altre nazioni, e quest'anno si attende anche la partecipazione di due squadre dall'Argentina.

Il Torneo "Spiagge d'Abruzzo" rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche una festa dello sport semplice e genuino, un'occasione di integrazione sociale a 360 gradi. Numerosi genitori si uniranno alla squadra, contribuendo a creare un'atmosfera di sostegno e amicizia.

"La nostra partecipazione," conclude Sica, "ha l'obiettivo di offrire ai nostri ragazzi un'esperienza unica, permettendo loro di trascorrere giornate in autonomia lontano dagli affetti familiari e di praticare uno sport tra i più belli del mondo. In questo torneo, la partecipazione è fondamentale, ma non mancherà certo una sana competizione con le altre squadre."