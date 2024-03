Santâ€™Angelo del Pesco (IS)Tir bloccato su SP 88 a causa di dissesti stradali, intervento dei Vigili del Fuoco e agricoltore locale

Un Tir è rimasto bloccato sulla SP 88 nei pressi di Sant’Angelo del Pesco a causa dei dissesti presenti sulla carreggiata. Pare che il conducente del veicolo non abbia notato la segnaletica stradale che da anni limita il transito a causa delle problematiche strutturali della strada.

L'incidente ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Agnone e di Isernia, che hanno lavorato insieme per sbloccare il veicolo. Utilizzando una autogrù da 40 tonnellate, i soccorritori sono riusciti a rimuovere il Tir dalla posizione critica e a riposizionarlo sulla carreggiata, ripristinando così il flusso del traffico.

Oltre all'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato fondamentale anche il supporto di un agricoltore locale, che ha messo a disposizione i suoi mezzi per agevolare le operazioni di soccorso. La collaborazione tra le autorità competenti e la comunità locale ha permesso di gestire prontamente l'emergenza e di evitare disagi maggiori per gli automobilisti.

