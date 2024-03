Fondo piccoli comuni: pubblicato lâ€™avviso, istanze dal 14 marzo

13 marzo 2024 - E’ online l’Avviso pubblico recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

In base alle indicazioni dell’Avviso Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://stradepiccolicomuni.mit.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del 14 marzo 2024 e fino alla stessa ora del 29 Marzo 2024.



Per visualizzare l’Avviso clicca qui



Per visualizzare ulteriori approfondimenti clicca qui