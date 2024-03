Agnone si illumina di nuovo: via alle lampadine a led nel centro storico

Il Comune di Agnone ha dato il via ai lavori per un progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel suggestivo centro storico della cittadina molisana. Dopo anni di vecchie lampadine da 150 watt che lasciavano le strade nell'oscurità, finalmente arriva la luce a led, portando con sé non solo un'illuminazione più efficiente ma anche un importante risparmio energetico ed economico.

Le circa 130 obsolete lampadine sono ora destinate a lasciare spazio a moderne soluzioni a led, garantendo non solo una luce più chiara e uniforme, ma anche un sensibile taglio dei costi legati all'illuminazione pubblica. Questo significa non solo una maggiore sicurezza per i cittadini, ma anche una maggiore cura dell'ambiente.

Oltre alla sostituzione delle lampadine, il Comune ha installato cinque armadi stradali, strutture atte a contenere in sicurezza le apparecchiature elettriche e digitali necessarie al funzionamento dell'illuminazione pubblica. Questa nuova infrastruttura non solo garantisce maggiore sicurezza, ma contribuisce anche a preservare il patrimonio storico-artistico della città.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla zona di via Don Ciccio d'Onofrio, zona situata in direzione nord di Agnone densamente popolata ma spesso trascurata dal punto di vista dell'illuminazione pubblica. Qui, saranno installati cinque nuovi pali con relativi punti luce, portando finalmente la luce dove serve, migliorando la qualità della vita per i residenti e rendendo la zona più accogliente e sicura.

L'intervento del Comune di Agnone rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione e la valorizzazione del centro storico, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e il benessere dei cittadini.