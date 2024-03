Agnone candidata alla Capitale dell'Innovazione 2024: Scegli la Sede di #jazzAInn. Clicca sul link e vota

SCEGLI LA CAPITALE DELL'INNOVAZIONE DEL 2024.

La survey ha il compito di misurare la capacità attrattiva e di engagement dei candidati che hanno superato la prima fase di valutazione per ospitare il living lab di

Il sondaggio integra la valutazione dei membri della commissione, e incide per il 10% nella selezione dei 3 finalisti .

L'obiettivo è quello di contribuire a scegliere la sede che ospiterà l'ottava edizione di Jazz'inn e trasformerare il territorio scelto nella Capitale dell'Innovazione Sostenibile del 2024.

E possibile assegnare una sola preferenza.

Vi invitiamo a condividere il sondaggio ed esprimere le vostre riflessioni in modo educato e rispettoso e contribuire, anche in questo modo, a far crescere una cultura dell'innovazione nel Paese, sostenendo i territori candidati a indirizzarsi verso modelli di sviluppo sostenibile . Clicca sul link e vota:

https://www.facebook.com/groups/299305673498674