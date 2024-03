Raccolta firme per il rientro in Abruzzo: Sciulli propone l'annessione dei comuni abruzzesi al Molise

Intervista a Pompilio Sciulli, Presidente dell'ANCI Molise, sull'aggregazione provinciale e l'eventuale unione con l'Abruzzo

Pompilio Sciulli, presidente dell'ANCI Molise, in merito alla raccolta firme per un referendum sulla separazione della provincia di Isernia dal Molise per unirsi all'Abruzzo, ha rilasciato un'intervista in cui fotografa l'attuale situazione dei comuni molisani.

Ha evidenziato che le unioni dei comuni in Molise sono tre, tutte situate nella provincia di Campobasso, in seguito al decreto del RIO con la riforma Renzi. Ha sottolineato la diminuzione delle unioni comunali e delle comunità montane, così come della provincia stessa, esprimendo la speranza che con la riforma Calderoli si possa tornare alla situazione precedente.

Il Presidente ha inoltre affrontato il tema di un'eventuale aggregazione tra Abruzzo e Molise, sostenendo che l'Abruzzo dovrebbe avvicinarsi al Molise anziché il contrario. Ha citato l'esempio di Castel di Sangro, vicino a Isernia, che ha sempre favorito la città pentra facilmente raggiungibile rispetto all'Aquila, capoluogo abruzzese. Ha argomentato che è essenziale per il Molise espandersi, poiché diventare una "periferia delle periferie" significherebbe perdere ulteriore autonomia.