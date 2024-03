Alla guida positivo allâ€™alcol: fermato dalla Polizia di Stato.

Weekend di controlli per la Polizia di Stato in provincia di Isernia.

Nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo 2024, la Polizia Stradale ha effettuato diversi servizi volti a prevenire i comportamenti scorretti alla guida, spesso causa di incidenti stradali.

Nella provincia di Isernia sono state contestate 23 infrazioni, tra cui divieto di sorpasso, omesso uso di cinture di sicurezza, utilizzo del telefono cellulare alla guida, mancanza di copertura assicurativa e condotte di guida inadeguate.

Sono state altresì ritirate 2 patenti, una carta di circolazione e decurtati un totale di 49 punti.

Inoltre, nella notte del 16 marzo 2024, intorno alle 4.00 del mattino, la Polizia Stradale di Agnone, impegnata in un servizio di contrasto alla guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, ha fermato poco fuori dal centro abitato di Isernia, un giovane in stato confusionale, in atteggiamento tipico di chi assume sostanze alcoliche. Sottoposto al controllo con etilometro, è risultato un tasso alcoolemico superiore a 1,80 mg/l, ben oltre il limite consentito dalla legge.

I controlli della Polizia Stradale finalizzati alla prevenzione dei comportamenti scorretti, uniti a quelli volti ad accertare le condizioni psico fisiche di chi si pone alla guida, proseguiranno senza sosta, sia sulle principali arterie che nei luoghi maggiormente frequentati nelle ore notturne, anche in vista delle prossime festività pasquali, che prevedono un incremento del traffico veicolare in Provincia.

Isernia 20 marzo 2024