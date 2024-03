Svolta imminente: via alla sistemazione della frana di Castelpizzuto

Siamo a un punto di svolta per la sistemazione della frana di Castelpizzuto. Entro metà aprile partirà l’intervento sul tratto di provinciale 21 interessato dallo smottamento, intervento che servirà a ripristinare la viabilità. I lavori sono stati affidati a seguito di procedura negoziata per l’importo di poco più di 1 milione di euro e avranno durata di 180 giorni. Il tratto sarà percorribile ma resterà fuori dal primo lotto di intervento la primissima parte a valle all’ingresso del paese, serviranno altri fondi per sistemarla. In questi mesi con la struttura tecnica della Provincia abbiamo fatto di tutto per accorciare i tempi burocratici per l’avvio dei lavori, un iter partito durante l’amministrazione Ricci dopo la concessione del finanziamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile. La riapertura del tratto significa molto per tutti i cittadini di Castelpizzuto che finalmente potranno spostarsi verso gli altri centri in modo agile e veloce.