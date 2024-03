Il comune di Agnone si dota di una moderna Piattaforma Autocarrata Mercedes-Benz Sprinter

Il Comune di Agnone ha recentemente acquisito una nuova piattaforma autocarrata, optando per il modello Mercedes-Benz Sprinter. Questo veicolo, corredato di un cestello per doppio operatore, è in grado di raggiungere un'altezza di 18 metri e uno sbraccio di nove metri, garantendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza.

L'investimento è stato motivato dal fatto che il vecchio cestello, in dotazione al Comune di Agnone da ormai 35 anni, non soddisfaceva più le esigenze della cittadina e del suo territorio circostante. La sua inefficienza stava diventando evidente, specialmente considerando la necessità di noleggiare attrezzature per l'illuminazione della zona industriale agnonese.

Il costo della nuova piattaforma è stato di circa 25.000 euro, finanziato attraverso i risparmi

accumulati nel bilancio comunale. L'amministrazione ha dimostrato un impegno costante nell'aggiornare e potenziare le risorse a disposizione, come dimostrato dagli acquisti effettuati negli ultimi tre anni e mezzo.

Tra gli acquisti più recenti, figurano un nuovo scuolabus, un camioncino Iveco, uno spargisale, un vomero per trattore utilizzato anche come rompighiaccio, un nuovo trincia erba e un traccialinee per la segnaletica stradale. Inoltre, i fondi destinati al piano neve per quest'anno, pari a 70.000 euro, non sono stati utilizzati a causa di un clima particolarmente mite. Si prevede quindi che tali risorse verranno impiegate per l'acquisto di ulteriore attrezzatura, al fine di ottimizzare ulteriormente i servizi offerti dal Comune a vantaggio dei cittadini.