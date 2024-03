Incendio nelle campagne di Castelmauro: intervento del Canadair dei Vigili del Fuoco

Dalle ore 13 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sta operando in territorio di Castelmauro per un vasto incendio di sottobosco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e con il supporto di un D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) Vigile del Fuoco proveniente da Campobasso e due Canadair provenienti da Roma, si sta provvedendo allo spegnimento degli ultimi focolai e la bonifica delle aree più impervie.

Sul posto anche i Carabinieri di Castelmauro.