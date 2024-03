Lungo la costa molisana riaprono i primi stabilimenti balneari per Pasqua e Pasquetta

Aperti lungo la costa molisana i primi stabilimenti balneari.

A Termoli e Campomarino sono operativi alcuni lidi in vista delle festività pasquali.

I primi ombrelloni con sdraio sono comparsi sulla spiaggia di Sant'Antonio in città ma anche nel lido campomarinese sono già attivi. L'intento è di accogliere turisti e locali per la domenica delle Palme.

"Abbiamo iniziato quest'anno con la domenica delle Palme - dichiara Domenico Venditti Presidente del Sib Molise -, le prospettive sembrano buone. Quest'anno si punta al turismo delle radici e sono già presenti degli argentini che sono giunti a gruppi in zona dal capoluogo molisano".