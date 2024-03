Vastogirardi: Creatività in fiore per una Pasqua di dolcezza! Laboratori per Bambini il 30 Marzo e il 2 Aprile

Una Pasqua di dolcezza, fantasia, giochi e tanto divertimento per i bambini di Vastogirardi (IS): l’amministrazione comunale ha organizzato due laboratori creativi dedicati ai più piccoli. Il primo si svolgerà sabato 30 marzo dalle 10.00 alle 13.00 negli spazi del Circolo Culturale di Villa San Michele, il secondo martedì 2 aprile dalle 10.00 alle 13.00 nella Palestra Comunale di Vastogirardi. Due occasioni per celebrare le festività pasquali in maniera coinvolgente ed inclusiva stimolando l’ingegno e l’immaginazione ed incoraggiando l’apprendimento dei bambini, per aiutarli a scoprire il loro lato artistico. Non mancherà il momento goloso e conviviale della distribuzione delle uova di Pasqua.

L’amministrazione comunale di Vastogirardi, guidata dal primo cittadino Luigino Rosati, sin dal suo insediamento si è sempre dimostrata attenta alle esigenze dei più piccoli intercettando i loro bisogni. Diverse le iniziative intraprese, come il campus estivo con animazione la scorsa estate, laboratori ed uscite didattiche sul territorio, con tappe al Santuario Italico di Pietrabbondante, al Parco Avventura Cerris Park di Chiauci, le passeggiate nella natura, visite in fattoria didattica, attività di equitazione e laboratori caseari.

Molteplici anche le attività di Natale in collaborazione con l’associazione “Io Ci Sono”, tra cui il laboratorio manuale con l’argilla, l’elaborazione di ricette nei panni di mini chef. E la festa di Carnevale con la premiazione della maschera più bella. Tante ancora sono le idee in cantiere per i mesi a venire.

Per maggiori informazioni sui laboratori creativi di Pasqua si può contattare il Comune di Vastogirardi al numero 0865 836131.