Settimana santa in sicurezza a Isernia, potenziati i controlli

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Isernia, presieduto dal prefetto Franca Tancredi, ha disposto controlli mirati nel territorio provinciale in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, anche in un'ottica precauzionale, considerate le recenti direttive del ministero in relazione al rischio terroristico nello scenario internazionale.

Intensificata anche la vigilanza su strade e tratti autostradali nella provincia, in vista del presumibile aumento del traffico nel periodo pasquale.

Hanno preso parte alla riunione, tra gli altri, i vertici delle Forze dell'ordine, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il dirigente della locale sezione di Polizia stradale e il comandante della Polizia penitenziaria del capoluogo.