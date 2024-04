Dal pericolo all'arte: Il Guerriero Sannita di Pietrabbondante trova una nuova dimora temporanea

Nella giornata odierna, il tre aprile del 2024, il Guerriero Sannita, imponente statua in bronzo risalente al 1922, è stato oggetto di un importante spostamento. Originariamente sito a Pietrabbondante (IS), questa maestosa opera, alta quasi tre metri e con un peso di otto quintali, è stata affidata alle cure dei Vigili del Fuoco di Isernia, i quali hanno coordinato il delicato trasferimento della statua all'esterno dei locali della ex Scuola.

La decisione di spostare il Guerriero Sannita è stata motivata dalla situazione precaria della scuola, da tempo chiusa e in uno stato di pericolo imminente. Al fine di preservare questa preziosa testimonianza artistica e storica, si è reso necessario agire prontamente per garantire la sua incolumità.

Tuttavia, questo trasferimento non segna il termine del viaggio per il Guerriero Sannita. Prima di essere definitivamente collocata in nuovi locali espositivi, la statua sarà sottoposta a un meticoloso restauro conservativo. Questo intervento mira non solo a ripristinare la sua bellezza originaria, ma anche a assicurarne una durata nel tempo, permettendo alle future generazioni di ammirare e apprezzare questo simbolo della storia sannita.

Il Guerriero Sannita non è solo un'opera d'arte, ma un importante testimone del passato che, grazie all'impegno dei Vigili del Fuoco di Isernia e degli esperti coinvolti nel suo restauro, continuerà a raccontare la sua storia per molti anni a venire.