Unimol, il bando per il test d'ammissione a Medicina, 175 posti

Università del Molise ha pubblicato il bando relativo alla selezione per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2024-2025.

Da oggi al 17 aprile sul portale universitaly.it sono aperte le iscrizioni

I candidati avranno la possibilità di iscriversi a una o a entrambe le prove. Per ogni prova selezionata si dovrà poi effettuare l'iscrizione al concorso sul Portale studenti Unimol con il pagamento della quota di partecipazione come previsto dal bando. Saranno due le prove alle quali si potrà partecipare: la prima si terrà il prossimo 28 maggio, la seconda il 30 luglio. Le prove, che tornano a essere in formato cartaceo, saranno distribuite contestualmente a tutti i candidati

. Nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale con il quale sarà determinato il numero dei posti disponibili per l'accesso al Corso, l'offerta potenziale formativa all'Unimol è di 170 posti per i cittadini Ue e 5 per quelli non Ue residenti all'estero.