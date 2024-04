Lite in un locale pubblico a Fornelli: identificati tutti i soggetti coinvolti.

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, gli operatori della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Isernia, sono intervenuti presso il locale Pronto Soccorso dell’Ospedale “Veneziale” a seguito di una segnalazione riguardante l’arrivo di un uomo che presentava due ferite da taglio: il medesimo ha riferito agli agenti di aver avuto, poco prima, una discussione con tre sconosciuti in un pub di Fornelli (IS), durante la quale gli erano state inferte le ferite in questione.

A seguito di immediate indagini svolte dalla Squadra Mobile sono state identificate tutte le parti coinvolte nella violenta lite e sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi sulla vicenda sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Isernia.

#essercisempre